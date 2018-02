Usa prorogano di 18 mesi il soggiorno per 7mila cittadini siriani

L'amministrazione Trump ha deciso di consentire a circa 7.000 siriani di restare negli Usa per altri 18 mesi per il conflitto armato in corso, ma di non accettare altre richieste per il programma speciale di protezione. Lo ha reso noto il ministero dell'Interno. Entro il 30 settembre 2019 l'amministrazione Usa analizzerà nuovamente la situazione del conflitto e deciderà su una ulteriore estensione del permesso.