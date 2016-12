Usa, proposta per stretta su armi

Il dibattito per il giro di vite sulle armi in Usa torna sul tavolo dell'amministrazione Obama. L'associazione "Everytown for Gun Safety", sponsorizzata dall'ex sindaco di New York, Michael Bloomberg, ha presentato una proposta che la Casa Bianca, sostiene il gruppo, potrebbe approvare senza il contributo del Congresso. Le raccomandazioni riguardano il varo di leggi per i venditori occasionali di armi, per esempio i collezionisti.