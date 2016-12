Usa, proposta di matrimonio gay in chiesa: scoppia l’applauso

Stanno insieme da nove anni, quando Trevor Harper ha chiesto al compagno Davis Covin di sposarlo. La proposta è arrivata davanti alla congregazione della First United Methodist Church di Austin in Texas, di cui la coppia gay fa parte. Subito tutti i presenti hanno salutato i futuri sposi con una standing ovation e con un caloroso applauso, pastore compreso. Il tutto è stato ripreso e postato su youtube.

"Questa chiesa ha cambiato le nostre vite - ha scritto Trevor Harper -. Tutti sono benvenuti, senza eccezioni. Come membri di questa incredibile chiesa-famiglia siamo cresciuti come cristiani, individui e come coppia. Dopo 9 anni insieme, non ho potuto pensare a nessun modo migliore per chiedergli di diventare mio marito. La tua sessualità non ti definisce".