Usa, pronta guerra cibernetica contro l'Isis: hackerare il Califfato

Per la prima volta, rivela il Nyt, gli Usa hanno deciso di usare la guerra cibernetica contro l'Isis, hackerando e manipolando i suoi network di comunicazione. L'obiettivo della nuova campagna è fermare la capacità del Califfato di diffondere il suo messaggio, di attrarre e reclutare nuove leve, di far circolare ordini dei comandanti, di eseguire le operazioni quotidiane, come ad esempio pagare i propri combattenti.