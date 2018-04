Usa: progressi in negoziati su accordo aggiuntivo con Iran

"Stiamo negoziando con gli europei da gennaio e abbiamo fatto grandi progressi ma ancora non ci siamo": lo ha detto un alto dirigente dell'amministrazione Usa a proposito dell'accordo sul nucleare iraniano, dal quale Trump ha minacciato di uscire se non verrà rafforzato entro il 12 maggio. "Stiamo discutendo lo status dei negoziati con i tre ministri degli esteri europei per garantire un accordo supplementare" all'intesa sul nucleare, ha aggiunto.