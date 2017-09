Usa, progetto legge bipartisan per i transgender nell'esercito

Si aprono nuovi spiragli per i transgender per restare nell'esercito Usa, dopo che il presidente Donald Trump ha deciso di mandarli via. Un gruppo di senatori ha presentato un progetto di legge bipartisan per impedire al Pentagono di congedare o rifiutare l'arruolamento di chiunque sulla base della sua identità sessuale, chiedendo al ministero della Difesa una rassegna completa sul reclutamento dei transgender entro la fine dell'anno.