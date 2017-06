Usa, procuratori: Trump ha ricevuto denaro da governi stranieri per le sue aziende

I procuratori generali di Washington Dc e del Maryland hanno intenzione di citare in giudizio il presidente Donald Trump per aver violato le clausole anticorruzione della Costituzione accettando milioni di dollari da governi stranieri per le sue aziende. Lo rivela il Washington Post. Trump aveva trasferito il controllo delle sue imprese a due dei figli, Donald Jr ed Eric, per evitare possibili conflitti di interesse durante il suo mandato.