Usa, primo giorno di lavoro: giovane agente uccisa durante un'irruzione

L'agente di polizia Ashley Guindon, 28 anni, ufficiale della Prince William County, è morta per le ferite riportate durante uno scontro a fuoco sabato sera in un'abitazione dove era stata chiamata per una lite in famiglia. E' stata uccisa al suo primo giorno di lavoro: due altri agenti che erano con lei sono stati feriti. Lo riferisce la Cnn. E' accaduto a Lake Ridge, circa 25 chilometri a Sud-Est di Washington.