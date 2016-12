Usa: "Primi raid russi in Siria"

"La Russia ha lanciato i primi raid aerei in Siria nei pressi di Homs". Lo riferisce un funzionario americano all'emittente Cnn. I russi avrebbero avvertito gli Usa di non far volare i loro caccia, senza fornire però indicazioni precise su dove avrebbero lanciato i raid. L'alto funzionario ha confermato che le missioni americane proseguiranno regolarmente.