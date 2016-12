Usa, presto in commercio la pistola che sembra uno smartphone

Stando a quanto emerso, si tratterà di una pistola Derringer a doppia canna, calibro 380, a due proiettili, che non potrà sparare se tenuta chiusa. Il progetto è stato sviluppato per venire incontro alla crescente richiesta da parte del mercato di armi che si possano facilmente nascondere dentro una tasca.



Il dibattito negli Stati Uniti sulle armi da fuoco - Il lancio del nuovo prodotto è destinato a riaccendere il dibattito sulle armi da fuoco negli Stati Uniti, tra i sostenitori della libera circolazione (che si rifanno al Secondo Emendamento) e chi, di contro, sostiene la necessità di maggiori controlli e regolamentazioni. Ogni anno più di 30.000 persone muoiono in America a causa delle armi da fuoco.