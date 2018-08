Usa: preoccupati per acquisto di sistema missili russo dalla Turchia

Il capo del Pentagono, James Mattis, ha manifestato "preoccupazione" per l'acquisto da parte della Turchia dei sistemi missilistici di difesa russi S-400, che "non possono essere integrati nella Nato". Lo riferiscono media internazionali. Gli Usa hanno già messo in guardia Ankara sul rischio di sanzioni. La fornitura da parte di Mosca inizierà nel 2019.