Usa, portavoce di Trump: forse risposta di Obama alla Russia "sproporzionata"

La risposta dell'amministrazione Obama ai presunti hackeraggi russi durante le presidenziali potrebbe essere stata "sproporzionata". Lo ha detto alla Abc Sean Spicer, futuro portavoce di Donald Trump alla Casa Bianca, aggiungendo che il tycoon prevede di realizzare "molte grandi cose" una volta in carica. Tra queste firmare una serie di decreti per "abrogare molte delle norme e delle disposizioni che sono state decise dal suo predecessore".

"Trentacinque persone espulse, due siti chiusi. La questione è se questa risposta è proporzionata alle azioni subite. Forse lo è, forse no, ma bisogna rifletterci", ha sottolineato Spicer tornando sulla presunta interferenza russa nelle ultime elezioni Usa.



Dopo che la Cina rubò nel 2015 dati di dipendenti del governo, ha quindi osservato, "non fu presa alcuna azione pubblica. Niente, niente fu fatto quando milioni di persone furono derubate delle loro informazioni private, incluse quelle sui nulla osta di sicurezza. Quindi c'è una questione se c'è una punizione politica qui contro una risposta diplomatica".



"Trump - ha aggiunto - continuerà a usare Twitter anche dopo che avrà giurato come presidente. Con tutto il rispetto che vi devo, penso che faccia paura ai media tradizionali il fatto che sia seguito da oltre 45 milioni di persone sulle reti sociali, che possa avere una conversazione diretta con gli americani".