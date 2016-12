Usa, portare armi in pubblico non è un diritto garantito

Gli americani non hanno alcun diritto di portare armi nascoste nei luoghi pubblici. Non c'è secondo emendamento alla Costituzione che tenga. Lo ha stabilito la Corte federale di San Francisco. I giudici hanno dato ragione a una legge della California che prevede la possibilità di portare armi nascoste solo in presenza di una "giusta causa", che deve però essere dimostrata. In tutti gli altri casi è vietato.