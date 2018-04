Usa, pornostar Stormy Daniels potrebbe presentarsi a udienza Cohen

Un giudice federale ha ordinato la comparizione in aula per Michael Cohen, avvocato personale di Donald Trump, in un'udienza fissata per lunedì nell'ambito del ricorso presentato da Cohen circa la perquisizione dei suoi uffici nei giorni scorsi da parte dell'Fbi. E' "molto possibile" che alla stessa udienza si presenti la pornostar Stormy Daniels. Lo riferisce l'avvocato della stessa Daniels.