Usa: "Polonia modello di libertà"

La Casa Bianca si congratula con il presidente polacco Andrzej Duda per la sua elezione e "plaude al modello di libertà e democrazia" nel Paese. Oltre a ringraziare il presidente Komorowski "per il suo sostegno alle relazioni Polonia-Usa", la Casa Bianca sottolinea come Varsavia sia "uno dei partner transatlantici più vicini". "Siamo lieti di lavorare con il presidente eletto Duda per promuovere i nostri valori comuni", si legge in una nota.