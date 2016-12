14:55 - Un poliziotto è stato ucciso a colpi di pistola a Tarpon Springs, 10 miglia a nordovest da Tampa, in Florida. Al momento sono ignote le cause. Come riferiscono i media americani, il presunto killer è già stato arrestato. La sparatoria è avvenuta all'alba in una zona residenziale, all'indomani dell'uccisione di due agenti a New York.