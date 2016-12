Usa, poliziotto si finge senzatetto per multare chi usa il cellulare alla guida

Cappuccio in testa, occhiali da sole, guanti e cuffie, un abbigliamento studiato ad hoc sia per rendere la parte più credibile, sia per nascondere l'auricolare e il microfono wireless collegati direttamente con i colleghi per le eventuali segnalazioni. Il tutto coronato da un grande cartello di cartone che simula la ricerca di un passaggio ma, se osservato bene, propone un messaggio attentamente studiato e che solo gli automobilisti più accorti possono cogliere: "Non sono un homeless. Sono un agente di polizia della Contea di Montgomery alla ricerca di violazioni del codice stradale sull'uso del telefono alla guida". Quindi, automobilisti del Maryland occhi aperti e soprattutto sulla strada.