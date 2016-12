Usa, poliziotto aggredito con una mannaia a New York: un arresto

Momenti di paura a New York in piena ora di punta, nei pressi della trafficatissima Penn Station, nel cuore di Manhattan, dove un uomo ha aggredito con una mannaia un agente di polizia. Le forze dell'ordine hanno aperto il fuoco ferendo lievemente il sospetto, che è stato poi fermato e identificato. Si tratta del 32enne Akram Joudeh , del Queens, con precedenti penali: il 27 agosto fu fermato armato di coltelli vicino a una sinagoga.

L'uomo armato di mannaia ha aggredito più poliziotti riuscendone però a colpire soltanto uno, che ha riportato una ferita al volto ed è stato trasportato al Bellevue Hospital.



Altri quattro agenti di polizia sono stati assistiti in ospedale per una valutazione del trauma subito. Per fermare il sospetto gli agenti hanno aperto il fuoco e lo hanno colpito lievemente: a sua volta è stato trasportato in un ospedale locale.



Gli spari hanno allertato la folla dell'ora di punta, mentre parte delle 32esima strada è stata temporaneamente chiusa al traffico.