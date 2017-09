Usa, polizia spara a un uomo armato nell'aeroporto di Miami

La polizia ha sparato e ferito un uomo armato di coltello all'interno dell'aeroporto internazionale di Miami, in queste ore preso d'assalto da molte persone in fuga dall'uragano Irma. Il terminal J dello scalo è stato evacuato, ma poco dopo è stato dichiarato il cessato pericolo. Non si conoscono le condizioni dell'uomo, né che cosa l'abbia indotto ad estrarre l'arma all'interno dello scalo: sull'accaduto sono ancora in corso le indagini.