Usa:polizia e neri, 77 arresti per disordini nei cortei di protesta

Alta tensione alle manifestazioni nello Stato di New York per protestare contro l'uccisione di due neri da parte della polizia. A Rochester il corteo si è concluso con l'arresto di 74 persone, tra cui due reporter afroamericani, con i quali poi sindaco e polizia si sono scusati. Altri tre arresti a Phoenix, dove gli agenti hanno usato spray urticanti e sparato pallottole non letali per impedire che un raduno dei Black Lives Matter bloccasse un'autostrada.