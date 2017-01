Usa, polemiche su abolizione ufficio controllo etica del governo

I deputati repubblicani hanno votato a sorpresa per ridurre il potere di un ufficio indipendente per l'etica di governo, creato nel 2008 dopo alcuni scandali per corruzione che mandarono in galera tre parlamentari. Immediato lo sdegno dei democratici e dei militanti anti corruzione. Mercoledì è chiamata a votare l'intera Camera. L'iniziativa pone l'ufficio sotto il controllo della commissione etica della Camera, che è gestita dai deputati.