Usa, plaude a parlamento libico

Gli Usa "plaudono" alla dichiarazione di appoggio al nuovo governo di unità libico, firmata dalla maggioranza dei deputati del Parlamento di Tobruk. Lo rende noto il dipartimento di Stato, esprimendo "profonda preoccupazione" e una "forte condanna" in relazione alle notizie che "una piccola minoranza fautrice della linea dura ha usato metodi di intimidazione fisica e minacce per fermare la sessione del parlamento di Tobruk per evitare il voto".