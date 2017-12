Usa, piccolo aereo si schianta su una casa a San Diego: 2 morti

Almeno due persone sono morte quando un piccolo aereo si è schiantato contro una casa a San Diego, in California. Il pilota e uno dei passeggero sono stati portati in ospedale con ustioni, mentre due altri passeggeri sono morti sulla scena dell'incidente. L'aereo avrebbe tentato un atterraggio in un campo dietro la casa, ma si è schiantato e ha preso fuoco. Gli occupanti dell'abitazione non erano in casa al momento dello schianto.