Usa, piccolo aereo si schianta contro una casa: nove morti in Ohio

Un piccolo aereo si è schiantato contro una casa in Ohio. Il bilancio è di nove morti: sette passeggeri e due membri dell'equipaggio. Secondo le prime ricostruzioni, il velivolo sarebbe finito contro un cavo elettrico e avrebbe preso fuoco per poi disintegrarsi nell'impatto. All'interno dell'edificio non ci sarebbe stato nessuno al momento dello scontro. Indagini in corso.