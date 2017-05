Usa, piccolo aereo precipita in New Jersey: due morti

Due persone sono morte negli Stati Uniti nello schianto di un piccolo aereo nella zona industriale nella contea di Carlstadt, in New Jersey. Il velivolo è precipitato poco prima di atterrare all'aeroporto di Teterboro. Lo scalo, utilizzato per voli commerciali tra New York e le vicinanze, è stato chiuso al traffico. Secondo i media americani, a bordo c'erano solo le due vittime.