Usa, picchiata dal fidanzato geloso: "Troppo scollata su Instagram"

Come riporta il Daily Mail, Melissa ha scritto un lungo post con l'immagine incriminata: "Sto ripubblicando questa foto perché il mio fidanzato l'ha cancellata senza il mio permesso. Mi ha detto che le donne con i fidanzati non possono avere foto in cui mostrano il seno. Allora voglio lanciare un messaggio a tutte le ragazze che vivono una situazione simile ed esortarle a ribellarsi e a chiudere la relazione prima che sia troppo tardi".



I lividi e la denuncia di Melissa non sono serviti a trattenere l'uomo in carcere: è uscito solo qualche ora dopo col pagamento di una cauzione. La ragazza, però, adesso potrà sentirsi più al sicuro. Al 25enne è stato inflitto un ordine restrittivo che non gli permette di avvicinarsi, all'ormai, ex fidanzata.