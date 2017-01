Usa, piattaforma petrolifera in fiamme nel Golfo del Messico

Un incendio è divampato su una piattaforma petrolifera 80 miglia al largo nel Golfo del Messico, davanti alle coste della Louisiana: lo ha reso noto la Guardia Costiera statunitense. Non si segnalano feriti o vittime: le quattro persone a bordo della piattaforma sono state evacuate. Quattro imbarcazioni di soccorso stanno ora cercando di spegnere l'incendio, le cui cause non sono ancora note.