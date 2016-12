Usa, perse il figlio in un incidente: mamma riascolta il suo cuore

Nel 2012 Lisa Swanson ha perso il figlio Levi Schulz in un incidente d'auto nel Dakota del Nord (Stati Uniti): ma dopo più di tre anni, per la prima volta, la donna ha riascoltato il cuore del suo ragazzo, un cuore che batte in un altro uomo al quale è stata salvata la vita. La donna ha conosciuto Terry Hooper, il paziente del Nebraska Medicine affetto da cardiomiopatia che ha ricevuto l'organo di Levi: si guardano, si abbracciano e la forza di quell'istante commuove tutti. Per il giorno dell'incontro Terry ha voluto indossare indossa una maglietta con il volto di Levi, il suo "eroe", come più volte lo ha definito. "Non c’è un giorno che io non pensi a lui". Infine un'ecografia ha consentito alla mamma di vedere e ascoltare il battito di suo figlio: impossibile trattenere le lacrime. Al toccante incontro era presente anche il gemello di Levi, Shelby.