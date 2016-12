Usa, per Trump 6 nomi al vaglio per ticket: "Non escludo Christie"

Sono cinque o sei i nomi che Donald Trump sta considerando per la candidatura alla vicepresidenza nel suo ticket in vista dello sprint finale nella corsa per la Casa Bianca. In un'intervista all'Associated Press lo stesso tycoon ha precisato che il governatore del New Jersey Chris Christie non è escluso. Trump ha sottolineato che nello scegliere il suo numero due darà molta importanza alla esperienza politica.