Usa, per le strade di New York compaiono statuette di Trump con un invito per i cani: "Fate la pipì su di me"

Lungo i marciapiedi di New York sono comparse diverse piccole statuette che raffigurano il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump , accompagnate da un cartello giallo con una scritta di invito per i cani: "Fai la pipì su di me". I busti, che raffigurano il tycoon in versione anni '80, sono stati collocati dal pubblicitario americano Phil Gable. Al sito Gothamist ha spiegato l'iniziativa: "E' un'espressione del mio disprezzo verso Trump".

Sulle statuette, piazzate su un piccolo quadrato d'erba, è stata spruzzata una sostanza che incoraggia i cani di passaggio a urinare.



Gable, che sui busti ha inserito anche la scritta del suo studio pubblicitario, ha definito l'iniziativa come "un modo nuovo e divertente per esprimere il disgusto che molti di noi sentono nei confronti del presidente". Poi ha aggiunto: "La reazione del pubblico è stata davvero eccezionale finora. So che questo non è un grande gesto di protesta. Non si sente spesso parlare di cani che fanno pipì su una piccola statua ma ognuno ha il proprio modo di affrontare le cose. E per me le si deve affrontare con umorismo e satira".



A Hollywood presa di mira la "stella" di Trump - Donald Trump è stato "preso di mira" negli ultimi giorni anche a Hollywood. Due settimane fa l'artista di strada "Plastic Jesus", infatti, ha appoggiato delle sbarre di legno sopra la stella dedicata al tycoon nella Walk of Fame spiegando così la sua scelta: "Sono convinto che Trump debba essere imprigionato per la sua corruzione". In passato, lo stesso "Plastic Jesus" aveva costruito un muretto attorno alla stella del presidente Usa con l'evidente riferimento al muro di confine proposto da Trump con il Messico.