Usa, per il generale del Pentagono notti brave negli strip club di Roma: cacciato con disonore

Il segretario alla Difesa Usa Carter (al centro) con il generale Lewis (a sinistra)

Uno degli ex collaboratori militari più alti in grado del segretario americano alla Difesa Ash Carter, il generale Ron Lewis, usò la carta di credito del Pentagono in strip club e locali per soli uomini a Roma e a Seul. "Beveva in eccesso" e aveva "rapporti impropri" con le donne, si legge nelle carte che svelano il motivo per cui l'alto ufficiale fu licenziato in tronco dal Pentagono per cattiva condotta circa un anno fa.