Usa, per giorni su un dirupo a strapiombo sul White River: salvato

Per giorni che devono essere sembrati infiniti è rimasto intrappolato su un dirupo, a precipizio sul White River, fiume dello Stato di Washington che scorre all'interno del parco del Mud Mountain Dam, in località Enumclaw. Ha gridato con tutto il fiato in gola finché qualcuno non lo ha sentito e ha chiamato i soccorsi. E' finita così, tra le braccia dei suoi salvatori arrivati dal cielo con un elicottero, la brutta avventura di un senzatetto 41enne, che aveva saltato una recinzione per cercare un rifugio e si è ritrovato in bilico tra la vita e la morte.