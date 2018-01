Usa, per 2019 Trump chiederà 716 miliardi di dollari per difesa:+7%

Donald Trump chiederà 716 miliardi di dollari per la difesa nella sua proposta di bilancio per il 2019 che svelerà il prossimo mese. Lo scrive il Washington Post, sottolineando che si tratterebbe di un aumento del 7% rispetto al bilancio del 2018, non ancora approvato dal Congresso. La proposta sarebbe una vittoria del capo del Pentagono, Jim Mattis, fautore di una strategia di potenziamento dell'esercito.