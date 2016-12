Usa, Pentagono: ok a trans militari

Il Pentagono è pronto a togliere il divieto che impedisce ai transgender di prestare servizio militare. L'annuncio ufficiale dovrebbe arrivare questa settimana, poi ci vorranno sei mesi per adeguarsi al nuovo provvedimento. Cade così l'ultima barriera di tipo sessuale per chi vuole indossare l'uniforme. Tuttavia nei mesi di adeguamento i trans ancora non potranno arruolarsi: per ora la misura riguarda chi già presta servizio militare.