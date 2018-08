Usa, Pentagono a Trump: "Intelligenza artificiale sia priorità"

Una strategia nazionale per l'intelligenza artificiale, perché gli Stati Uniti non stanno tenendo il passo con le altre potenze quali la Cina. E' quanto chiede il Pentagono al presidente Donald Trump, secondo quanto riporta il New York Times. Il segretario alla Difesa, Jim Mattis, ha scritto direttamente a Trump per chiedere un'azione rapida, anche se il Pentagono dietro le quinte starebbe cercando l'aiuto della Silicon Valley.