Usa, Pence rientra da Sud America per riunione strategica su Asia

Cambio programma per il vicepresidente americano Mike Pence che anticipa il suo rientro a Washington dall'America Latina. La Casa Bianca ha spiegato che la decisione è legata al fatto che dovrà partecipare venerdì con Donald Trump a una riunione sulle strategie per l'Asia meridionale a Camp David. Trump e Pence andranno insieme nella residenza dei presidenti Usa in Maryland per incontrare il team di sicurezza nazionale.