Usa, Pence a sorpresa in Afghanistan: incontro con presidente Ghani

Il vicepresidente degli Stati Uniti Mike Pence, durante la sua visita a sorpresa in Afghanistan, ha incontrato il presidente Ashraf Ghani. Pence è atterrato nella base aerea di Bagram, la più grande base Usa nel Paese, per poi proseguire in elicottero verso Kabul e vedere Ghani. Rientrato a Bargam, Pence ha incontrato truppe e vertici militari Usa.