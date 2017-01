Usa, pena morte: in Texas la prima esecuzione del 2017

Prima esecuzione del 2017 negli Stati Uniti, avvenuta nella notte in Texas. A subire l'iniezione letale è stato Christopher Wilkins, 48 anni, accusato di aver ucciso due uomini dopo che uno di loro lo aveva deriso per essere caduto in un finto affare di droga. Lo scorso anno le esecuzioni negli Stati Uniti sono state una ventina, la cifra più bassa dal 1980 ad oggi.