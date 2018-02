Usa, Pelosi supera le 6 ore di intervento per svolta su dreamers

Intervento record per la leader della minoranza democratica alla Camera Usa, Nancy Pelosi, che da oltre 6 ore sta parlando per illustrare la sua opposizione all'accordo sul budget raggiunto fra repubblicani e democratici al Senato. Pelosi contesta il fatto che il piano non contempli un accordo sull'immigrazione e in particolare sul nodo dei "dreamers". Secondo i documenti della Camera, è l'intervento più lungo mai tenuto in questa ala del Congresso.