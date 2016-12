Usa,pc in tilt:aeroporti ko per ore

Disagi e ritardi in diversi aeroporti statunitensi a causa del malfunzionamento di alcuni computer in uso alle dogane. Ad andare in tilt il sistema di individuazione di eventuali terroristi, la cosiddetta "black list", presso gli scali di Los Angeles, New York, Boston, Dallas, Charlotte e Baltimora. Il problema è stato risolto solo dopo qualche ora. Si indaga sulle cause che hanno portato al blocco dei terminali.