Usa, paura in metropolitana: lo scippano e lo spingono sui binari

Inizia un inseguimento lungo la banchina vuota e l'uomo riesce a raggiungerli e ad afferrare lo scippatore per le spalle e trascinarlo a terra dopo una colluttazione. Immediatamente la complice estrae un taser - arma che fa uso dell'elettricità per paralizzare i movimenti della vittima - e colpisce al collo il malcapitato, che indietreggia. I borseggiatori spingono l'uomo sul binario elettrificato, le autorità riportano che ad aver evitato un incidente mortale per elettrocuzione provocata da una scarica da 700 volt è stato soltanto un sottile strato protettivo posto sulle rotaie.

La vittima dello scippo ha subito soltanto alcune ferite in seguito alla caduta, è già stato rilasciato dall'ospedale. Gli assalitori sono riusciti a fuggire e sono ricercati in tutto lo stato.