Usa, Paul Ryan: "Non accetterò la nomination repubblicana"

Lo speaker della Camera Paul Ryan spazza via qualsiasi ipotesi di sua candidatura alla Casa Bianca per i Repubblicani. "Non voglio e non accetterò la nomination" ha detto in un discorso annunciato a sorpresa, con lo scopo di "mettere a tacere una volta per tutte" le voci su una sua possibile discesa in campo in caso di "convention aperta". "Consideratemi fuori dalla corsa", ha sottolineato, "bisogna nominare chi ha in effetti corso".