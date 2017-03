Usa, parte dalle Hawaii il primo ricorso contro il Muslim Ban bis

La prima offensiva legale contro il nuovo bando di Donald Trump , che sospende i nuovi visti per sei Paesi musulmani arriva dalle Hawaii , dove è nato Barack Obama. I procuratori dello Stato hanno spiegato che intendono chiedere al giudice federale un ordine temporaneo per bloccare l'attuazione del nuovo ordine esecutivo : anche il bando bis infatti sconterebbe "ancora gli stessi difetti costituzionali e regolamentari" di quello precedente.

Il nuovo decreto di Trump vieta l'ingresso negli Stati Uniti per tre mesi ai cittadini di Iran, Siria, Sudan, Yemen, Somalia e Libia, mentre "riammette" quelli dell'Iraq.



Casa Bianca, che sospende i visti per questi sei Paesi musulmani. Martedì il New York Times aveva già segnalato che nonostante sulla carta il nuovo documento abbia eliminato alcuni elementi che avevano portato il vecchio ordine, quello del 27 gennaio, ad essere bloccato da una corte d'Appello, continuano a esserci dei passaggi che potrebbero violare la costituzione Usa.