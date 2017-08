USA, parcheggio sbagliato: uomo spara alle gomme del camion AT&T

Hialeah, stato della Florida: paradiso di arance, sole e villette a schiera. Occhio, però, a dove parcheggiate, perchè se ostacolate il passo carraio del cittadino sbagliato, potreste trovarvi in guai seri. E' quello che è accaduto agli operai della compagnia telefonica AT&T che, durante un intervento di manutenzione ai pali del telefono, hanno piazzato il proprio furgone davanti all'abitazione di un uomo fin troppo irascibile. Lui è Jorge Jove, 64 anni, ex-vigile del fuoco. Ha detto agli operai che non voleva i camion parcheggiati di fronte all'ingresso della sua casa e che avrebbero dovuto sbrigarsi a finire i lavori. Ad un certo punto, spazientito, ha tirato fuori la propria pistola ed ha cominciato a sparare alle gomme dell'automezzo, scatenando il panico in strada. Gli operai hanno subito allertato il 911. L'uomo è ora accusato di aggressione aggravata con arma da fuoco e vandalismo.