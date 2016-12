Usa: "Papà mi hai bidonato 22 volte", Ceo Pimco vede la lista e si dimette

16:46 - Il suo primo giorno di scuola, la sua prima partita di calcio e altri grandi e piccoli momenti che scandiscono la vita di una bambina di dieci anni. La figlia di Mohamed El-Erian, Ceo del grande fondo di investimenti Pimco, ha raccolto in una lista 22 momenti speciali che il padre ha perso nell'ultimo anno per colpa del suo lavoro. E il padre ha dato le dimissioni: “Quel lavoro stava rovinando il nostro rapporto”.

Quando il manager 56enne si è licenziato, tutti hanno pensato che fosse una decisione maturata in seguito a contrasti interni all'azienda. Ora, scrivendo sulla rivista Wealth, Mohamed El-Erian ha chiarito il vero motivo del suo gesto: la sua bambina di 10 anni.



"Circa un anno fa - racconta El-Erian - ho chiesto parecchie volte a mia figlia, senza successo, di andare a lavarsi i denti. Le ho ricordato che non molto tempo prima lei avrebbe obbedito immediatamente e che avrebbe dovuto capire dal mio tono di voce che stavo parlando seriamente. Lei mi chiese di aspettare un minuto, corse in camera sua e tornò con un foglietto. Era una lista di tutti i momenti che mi ero perso a causa dei miei impegni di lavoro. Erano ben 22 e l'anno scolastico non era ancora finito".



Come riporta il Telegraph, il manager lavorava moltissimo in quel periodo: Si svegliava alle 02.45 per andare in ufficio e tornava a casa alle 19.00.



"Mi sono reso conto - continua Mohamed - che c'era un fortissimo squilibrio tra l'orario d'ufficio e il tempo passato in famiglia e che questo squilibrio stava rovinando il mio rapporto speciale con mia figlia. Non le dedicavo abbastanza tempo".



Ora El-Erian è capo consulente economico di Allianz assicurazioni. Viaggia molto meno per lavoro e ha un orario molto più flessibile.



"Ora posso svegliare mia figlia al mattino, prepararle la colazione e accompagnarla a scuola. Abbiamo molto tempo per parlare e fare tante attività insieme dopo le sue lezioni. Stiamo anche pianificando di fare una vacanza, noi due soli".



I padri in carriera di tutto il mondo sono avvisati.