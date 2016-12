Usa, Papa Francesco in visita alla Casa Bianca: "Sono qui da figlio di migranti"

Francesco aveva affermato: "Quale figlio di una famiglia di emigranti, sono lieto di essere in questa nazione in gran parte edificata da famiglie simili".



Il Papa: "Bene l'iniziativa sul clima" - "Signor presidente, trovo promettente che lei abbia proposto un'iniziativa per la riduzione dell'inquinamento dell'aria. Il cambiamento climatico è un problema che non può essere rimandato", ha affermato il Papa all'inizio del discorso.



E cita Martin Luther King: "Rispettare impegni" - Riprendendo le sagge parole del Reverendo Martin Luther King, possiamo dire che siamo stati inadempienti in alcuni impegni, ed ora è giunto il momento di onorarli".



Obama: "Il Pontefice spinge all'imperativo di pace" - Francesco "ci ricorda il costo della guerra, soprattutto su coloro che non hanno difese, e ci spinge verso l'imperativo della pace", ha poi spiegato Barack Obama, sottolineando che il Papa ha scosso le "nostre coscienze sonnecchianti".



"Lei è il Papa della speranza" - "Grazie per il grande dono della speranza", ha proseguito Obama durante la cerimonia alla Casa Bianca. Un grazie "non solo per il ruolo, ma per le qualità uniche come persona. Nella umiltà, semplicità, nella dolcezza delle parole e la generosita' dello spirito vediamo in lei un esempio vivente degli insegnamenti di Gesù".



