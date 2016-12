Usa, Papa Francesco a Philadelphia: "Senza la famiglia non esiste la società"

Nel suo discorso preparato per la veglia dell'Incontro mondiale delle famiglie, Francesco , incurante del vento, ha parlato delle difficoltà che vivono i nuclei familiari. "Penso a tanti genitori, tante famiglia a cui manca il lavoro, o hanno un lavoro senza diritti che diventa un vero calvario - ha detto -. Quanto sacrificio per procurarsi il pane quotidiano. Ovviamente, questi genitori, quando tornano a casa non possono dare il meglio di sè ai loro figli per la stanchezza che si portano addosso".



"Penso - ha proseguito - a tante famiglie che non hanno un tetto sotto cui ripararsi, o vivono in situazioni di affollamento; che non possiedono il minimo per poter stabilire legami di intimità, di sicurezza, di protezione di fronte a tanti tipi di avversità". "Penso - ha aggiunto - a tante famiglie che non possono accedere ai servizi sanitari di base. Che davanti a problemi di salute, specialmente dei bambini o degli anziani, dipendono da un sistema che non li tratta con serieà' trascurando il dolore e sottoponendo queste famiglie a grandi sacrifici per poter rispondere ai propri problemi sanitari".



"Quanti problemi si risolveranno - ha quindi sottolineato - se le nostre societa' proteggeranno il nucleo familiare e assicureranno che esso, in particolare quello dei giovani sposi, abbia la possibilità di un lavoro dignitoso, un'abitazione sicura, un servizio sanitario che accompagni la crescita della famiglia in tutte le fasi della vita". Bergoglio ha esortato "a lavorare, ad impegnarci in favore di una società 'pro familia'. Una società dove 'il pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo' continui ad essere offerto in ogni casa alimentando la speranza dei suoi figli".