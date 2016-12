Usa, padre malato terminale scrive lettere fino ai 18 anni della figlia

Un papà, malato terminale, ha scritto segretamente decine lettere come regalo per i futuri compleanni della figlia, ai quali purtroppo l'uomo non potrà assistere. Mitchell Whisenhunt, di soli 26 anni, è scomparso in Texas dopo una lunga battaglia contro la sindrome di Marfan, una malattia genetica rara. Il padre ha scritto le lettere per la moglie Ashley e per la loro figlia di un anno, da aprire nei suoi prossimi 17 compleanni fino alla maggiore età.

Oltre ai messaggi per la bambina, Mitchell ha lasciato anche altre buste, una trentina in tutto, da aprire in occasioni importanti per la sua famiglia, come gli anniversari di matrimonio. Nella prima lettera però ha chiesto aiuto ad amici e parenti: "Se leggete questa lettera vuol dire che sono morto. In questo periodo di lutto per mia moglie, l'ultima cosa che vorrei è che si preoccupasse del costo del mio funerale". Il padre era infatti preoccupato per l'onere delle spese funerarie a carico della moglie dopo che lui aveva speso tutti i soldi combattendo contro la sua rara malattia.



Nella nota straziante, Mitchell aggiunge: "Vorrei chiedere alla comunità di riunirsi per una donazione per sostenere il costo del mio funerale. Voglio essere cremato e vorrei che mia moglie fosse serena". "Vi ringrazio in anticipo, grazie anche per il vostro aiuto che darete a me e alla mia famiglia in questo momento di bisogno".



La moglie, dopo aver appreso la volontà del marito, ha aperto un sito di crowdfunding per ricevere le donazioni.