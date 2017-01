Usa, padre le nega i soldi per il fidanzato nero: l'aiuto dal web

Una bella storia di solidarietà arriva da Memphis , negli Stati Uniti, dove una ragazza, Allie Dowdle , ha chiesto e ottenuto l'aiuto della Rete per raccogliere i fondi necessari per poter continuare gli studi che i genitori le avevano negato a causa della sua relazione con un ragazzo di colore. La ragazza racconta l'accaduto sulla pagina di Go Fund Me dove lancia un appello di supporto economico attraverso crowdfunding che le permette di raccogliere 12.600 dollari in poche ore.

Allie e il suo fidanzato Michael erano insieme da un anno prima che lei svelasse la relazione ai genitori che però hanno reagito peggio di come si aspettava. "Mio padre non mi ha dato scelta: ha detto che dovevo smettere di vedere Michael e solamente perché è nero" ha scritto Allie. "Purtroppo, senza soldi non potrò frequentare il college, per questo sono costretta a rivolgermi a voi. Non mi piace dover chiedere denaro ma non ho alternative". L'inaspettata risposta è arrivata in meno di 24 ore attraverso una raccolta solidale a cui hanno contribuito più di 500 persone.