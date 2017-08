Usa: ordinata la chiusura del consolato russo a San Francisco

In un comunicato il Dipartimento di Stato americano ha comunque assicurato di voler "mettere fine al circolo vizioso" che non smette di deteriorare le relazioni tra Stati Uniti e Russia. E ha auspicato che questa decisione non provochi ulteriori rappresaglie. In risposta alle nuove sanzioni decise dal Congresso americano, il presidente russo Vladimir Putin aveva ordinato a fine luglio la riduzione del personale che lavora all'ambasciata e nei consolati americani in Russia: 755 diplomatici e dipendenti - russi o statunitensi - hanno tempo fino a domani per interrompere i loro incarichi.



Lavrov rammaricato per la decisione americana - Il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, si è detto rammaricato per l'escalation di tensioni tra Mosca e Washington, "iniziata" dagli Stati Uniti, dopo la chiusura del consolato generale russo a San Francisco oltre che di due uffici collegati, a Washington e New York. E' quanto si legge in un comunicato della diplomazia russa, dopo un colloquio telefonico tra Lavrov e il suo omologo americano Rex Tillerson.